МОЗ оновило перелік зон: у «червоній» – 35 країн станом на 9 жовтня

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило оновлений перелік країн зеленої та червоної зон станом на 9 жовтня.
Як передає Укрінформ, відповідний перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров’я.
У переліку приведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі.
Так, в Україні станом на 9 жовтня цей показник складає 143,4 активних випадків на 100 тис населення.
У “червоний” віднесено 35 країн, зокрема, США, Велика Британія, Франція, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Чеська Республіка, Республіка Молдова.
По 15 країнам немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.
У “зеленому” списку, серед інших країн, Румунія, Угорщина, Польща, Білорусь, Болгарія, Туреччина, Греція, Єгипет.
Ознайомитися із переліком можна тут.
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