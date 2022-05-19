Міністр закордонних справ України назвав чотири елементи перемоги для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чотири елементи перемоги у війні з рф.

Про це він заявив у інтерв’ю NRC, передає Укрінформ.

«Перемога – це визволення окупованих територій, включно з Кримом і Донбасом. Виплата репарацій. Засудження воєнних злочинців і тих, хто вчинив злочини проти людяності. Закріплення місця України в європейській інтеграції. Це чотири елементи, які для мене є невід’ємними складовими перемоги», – сказав Кулеба.

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Глава МЗС підкреслив, що Україна має перемогти, чого б це не вартувало, бо якщо вона програє, то не буде України, і Європа буде зовсім іншою.

Міністр також акцентував на тому, що кожна війна закінчується дипломатією, наголосивши, що українській стороні доведеться подолати багато емоцій після всіх злочинів, скоєних росією.

«Але якщо є шанс покласти край війні та звільнити окуповані території, ми готові сідати з росіянами за стіл переговорів», – констатував він.

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Як повідомлялося, останні очні переговори між українською та російською делегаціями відбулися 29 березня у Стамбулі. Українська делегація виступила тоді з низкою пропозицій щодо припинення війни, серед яких – підписання міжнародного договору про гарантії безпеки для України.

17 травня радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес із рф нині призупинено.

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