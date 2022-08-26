Міністр Луїджі Ді Майо відвідав Київ і зустрівся із Зеленським

Зеленський зустрівся з главою МЗС Італії. Президент України вдячний Італії за підтримку.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Міністром закордонних справ Італія Луїджі Ді Майо в Києві.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

“За останні місяці між нашими державами склалися такого рівня відносини, які допомогли Україні вистояти в цій боротьбі за нашу незалежність. Італія стала однією з провідних держав, які підтримали Україну, наше суспільство, вимушено переміщених людей”, – зазначив Зеленський.

Також президент зазначив, що Італія підтримала Україну гуманітарно і фінансово, а також підтримала зміцнення української армії.

Зеленський попросив Ді Майо передати подяку за це прем’єр-міністру Маріо Драгі та італійському суспільству.

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Війна в Україні та допомога Італії:

Італія продовжує допомагати Україні оборонятися від російської агресії. Нещодавно вона відправила нашій країні новий пакет військової допомоги. Однак обидві сторони не розголошують, яке озброєння до нього увійшло.

Раніше глава партії “Брати Італії” Джорджія Мелоні пообіцяла продовжувати постачати Україні важке озброєння в разі перемоги на виборах. А наприкінці червня у ЗМІ з’явилася інформація, що Італія відправить нашій державі гаубиці.

Україна 15 серпня отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італії.

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