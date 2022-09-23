Міністр оборони Італії відвідав Ірпінь

Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні у четвер відвідав Ірпінь на Київщині та побачив руйнування після російського вторгнення.
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Ще у січні цього року міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні публічно заявив, що будь-яка агресія росії проти України матиме серйозні наслідки. Сьогодні ж пан Гуеріні в Ірпені побачив страшні, жахливі наслідки цієї війни для українців. Це розстріляні автівки, де зупинилося чиєсь життя, це спалені вщент будинки, де ще сім місяців тому жили тисячі щасливих сімей», – зазначив Маркушин.
За його словами, міністр Гуеріні запевнив, що Італія – з Україною
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«Весь цивілізований світ з Україною! І я щиро вдячний всім, хто допомагає зараз українцям у різних куточках світу і хто приїжджає до нас, щоб підтримати й допомогти», – зазначив мер Ірпеня.
Як повідомлялося, Американська торговельна палата в Україні пообіцяла сприяти відбудові будинків в Ірпені.
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