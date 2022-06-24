Названо орієнтовні терміни вступу України до ЄС

Переговорні процедури, які стосуватимуться вступу України до ЄС, можуть початися вже у 2023 році.

Україна може розраховувати на членство в ЄС не раніше 2029 року.

Про це під час телемарафону заявила генеральна директорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк

Вона наголосила, що необхідно прийняти та імплементувати велику кількість законодавства.

“Раніше – малоймовірно. Через ту величезну кількість законодавства, яке потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами”, – зазначила вона.

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Вже на початку наступного року можуть початися переговорні процедури, які стосуватимуться вступу України до ЄС.

Статус кандидата юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.

“Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно”, додала Форсюк

Вона також наголосила, що статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах.

Статус кандидата на членство в ЄС для України

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

У четвер, 23 червня, Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Цей статус отримала також Молдова.

Тим часом у Кабміні пояснили, що дає статус кандидата в ЄС для України. Зокрема, він офіційно запускає процес набуття Україною членства в Євросоюзі, відкриває для України участь у програмах та ініціативах Євросоюзу. Також він започаткує умови для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в інших країнах ЄС, та інше.

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