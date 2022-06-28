Найбільший виробник алкогольних напоїв у світі йде з росії

Британська корпорація Diageo, якій належать преміальні бренди алкогольних напоїв Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan тощо, оголосила про вихід з російського ринку.

Як передає Укрінформ, про це виданню «Комерсант» повідомили в представництві компанії.

«Після припинення експорту та продажу готової продукції нашим клієнтам у росії в березні ми прийняли непросте рішення про вимушене поступове скорочення комерційної діяльності в країні», – зазначили в Diageo.

У компанії також додали, що процес згортання бізнесу Diageo у російській федерації триватиме близько шести місяців.

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Раніше в березні виробник тимчасово призупинив відвантаження готової продукції клієнтам у росії через вторгнення рф в Україну.

Британській компанії Diageo – найбільшому світовому виробнику алкогольних напоїв класу преміум – належать 8 з 20 алкогольних брендів, що найбільше продаються у світі. В росії вона постачала продукцію до 70 тис. магазинів та 19 тис. ресторанів і барів.

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