Масована атака Росії: війна проти мирного населення триває

У ніч на 27 травня Росія здійснила наймасштабніший повітряний удар з початку повномасштабного вторгнення, випустивши по Україні 367 дронів і ракет. Атака охопила більшість регіонів і продемонструвала повну відмову Кремля від будь-якого мирного врегулювання.

Жертви серед цивільного населення: загинули щонайменше 12 осіб

За попередніми даними, щонайменше 12 українців загинули, серед них діти. Ці смерті є прямим наслідком цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, що підпадає під визначення воєнних злочинів згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Київ: удар по гуртожитку, пожежа та руйнування

У столиці дрон-камікадзе влучив у студентський гуртожиток, спричинивши потужну пожежу. Цей випадок — черговий доказ російського терору проти мирного населення, що не має нічого спільного з воєнною логікою.

Хмельницький регіон: ракетний удар із загиблими та пораненими

У Хмельницькій області внаслідок ракетного удару загинули 4 особи, ще 5 отримали поранення. Це свідчить про навмисні атаки на невоєнні об’єкти, метою яких є залякування населення.

Спроба перевантажити ППО: нова тактика Росії

Попри успішну роботу української протиповітряної оборони, яка знищила 266 дронів та 45 крилатих ракет, масштаби атаки були такими, що перевантажили оборонні можливості. Росія використала комбіновану тактику, щоб завдати максимальних втрат та знищити ключову інфраструктуру.

Польща підняла ВПС: загроза для сусідніх країн

Через масштаби нападу Польща активувала свої військово-повітряні сили, що демонструє: загроза з боку Росії поширюється за межі України і зачіпає безпеку всього східного флангу НАТО.

Атака напередодні Дня Києва: удар по моральному духу

Символічність дати не залишає сумнівів: Росія свідомо обрала момент напередодні Дня Києва, щоби зламати моральний дух українців. Але кожна нова атака лише зміцнює рішучість народу до спротиву.

Міжнародна спільнота повинна діяти: мир неможливий без сили

У світлі останніх подій будь-які розмови про мирні переговори виглядають ілюзорними. Росія чітко демонструє: вона обирає ескалацію, а не діалог. Саме тому Україна потребує негайного посилення військової та гуманітарної підтримки, зокрема засобів ППО, для захисту цивільного населення.