Щасливий Артем Довбик, котрий забив переможний гол у ворота шведів на Євро-2020 в 1/8 фіналу, отримав порцію критики від письменниці Лариси Ніцой. Підключився навіть пранкер.

Після переможного матчу збірної України проти команди Швеції на Євро 2020, на тлі тріумфу синьо-жовтих раптово зазвучала критика на адресу автора вирішального в цій грі гола Артема Довбика з боку письменниці Лариси Ніцой, яка накинулася на футболіста через його спілкування російською мовою на прес-конференції.

Тоді в мережі відреагували на висловлювання Ніцой вельми неоднозначно, і в коментах під її постом багато хто вважав слова письменниці про героя матчу як про “марсіанина” та “московита” недоречними.

Читайте також: ДЕ ПОДИВИТИСЯ МАТЧ “УКРАЇНА-АНГЛІЯ” У РИМІ

Примітно, що батьки нападника спілкуються українською. Він же у футбольному співтоваристві такої потреби не мав.

Тепер же, коли піднялася хвиля невдоволення тим, що гравець, який представляє країну на міжнародній арені, не має роздавати коментарі мовою окупантів.

Останній пост Довбик виклав уже українською.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії