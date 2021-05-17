На Житомирщині встановили композицію «Зустріч Данте і Беатріче» італійського скульптора

Скульптурну композицію «Зустріч Данте і Беатріче» італійського митця Адельфо Галлі урочисто відкрили у селі Радовель на Олевщині на території місцевого біотехнологічного ліцею.

Цей святковий захід став кульмінацією “Тижня здивувань”, присвяченого геніальному італійському поету та його шедевру, якому цьогоріч виповнилося 700 років.

Читайте також: УКРАЇНЦІ В ІТАЛІЇ: ПРАЦІВНИКИ, ЧИ ВСЕ-ТАКИ РАБИ?

Упродовж тижня радовельські ліцеїсти брали участь у майстер-класах з компілятивного живопису та середньовічної каліграфії, перетворювалися на живі статуї, що символізували образи з Пекла, Чистилища та Раю “Божественної комедії”, переглядали фрагменти з поеми Данте у виконанні театральної студії ліцею, долучалися до тематичного квесту тощо.

При цьому на уроки та перерви їх замість звичайного дзвоника кликали цитати із “Божественної комедії”.

Під час урочистого відкриття скульптурної композиції «Зустріч Данте і Беатріче» учні біотехнологічного ліцею “Радовель” презентували гостям яскраве музично-обрядове дійство в етностилі. На свято до них завітали, зокрема, ініціатор і меценат проекту “Радовель” Михайло Весельський, директор Італійського інституту культури в Україні Едоардо Крізафуллі й голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Читайте також: УКРАЇНКА В ІТАЛІЇ ОТРИМАЛА ПРЕСТИЖНУ ПРЕМІЮ DAVID DI DONATELLO

В онлайн-режимі до урочистостей також долучилися скульптор Адельфо Галлі та відомий італійський професор, дантезнавець, автор чотирьох книг про “Божественну комедію” Франко Нембріні.

“Коли я побачив цю скульптурну композицію в Італії, то відразу зрозумів – ось він, символ виховання, символ освіти, ось геніальне втілення всього спектра емоцій, яке без слів описує сенс життя.

Рішення прийшло миттєво: ця композиція має бути на території нашого ліцею”, – розповів Михайло Весельский. Він побажав ліцеїстам щодня надихатися красою життя і керуватися у ньому словами поета, викарбуваними на скульптурному панно: “Згадайте рід ваш славний без догани, і те, що не тваринне животіння, а лиш знання й звитяга варті шани”.

Оксана ЛУК’ЯНЕНКО

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії