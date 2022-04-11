На Київщині відкрили міст, з Києва до звільнених від окупантів міст

У селі Романівка відкрили тимчасовий насипний міст, який поєднає Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель з Києвом. Насипний міст будували цілодобово протягом 5 днів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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З його слів, роботи тривали п’ять днів і велися цілодобово. До процесу відновлення залучили понад 50 людей й понад 40 одиниць техніки — екскаватори, бульдозери, грейдери, навантажувачі, катки.

“Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель — від сьогодні відкрито тимчасовий насипний міст в Романівці, що поєднає міста з Києвом”, – написав Тимошенко.

Протяжність насипного тимчасового мосту — 245 м, ширина — 9 м. Для його побудови використали понад 9 000 тонн насипних матеріалів.

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