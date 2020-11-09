На Львівщині сьогодні перекрили усі міжнародні траси

Акцію протесту організували мікропідприємці у відповідь на невиконання урядом їхніх вимог.

9 листопада Всеукраїнський рух підприємців #SaveФОП перекрив усі міжнародні траси на Львівщині. Про це є повідомлення на сторінці руху #SaveФОП у Фейсбуці, пише Depo.Львів з посиланням на “Щоденний Львів”.

Акцію протесту мікропідприємці організовують у відповідь на невиконання урядом їхніх вимог.

Підприємці вимагають, щоб парламент скасував законопроєкти №385031 і №385032, які запровадять повну фіскалізацію малого бізнесу. Натомість ФОПи наполягають, щоб влада до 21 листопада ухвалила альтернативні законопроекти №№3853-1 (2), 3993 за основу і в цілому, які зареєстровані у парламенті. Пропустить через 12

Законопроєкти, прийняття яких вимагають підприємці, зокрема скасовують норми про обов’язкові реєстратори розрахункових операцій для дрібного бізнесу. Якщо дрібний бізнес не почують, то уже з 2021 усі ФОПи, які продають товари та послуги, зобов’язані будуть застосовувати РРО, а за найменші помилки у звітності чи перебої з Інтернетом їм загрожують драконівські штрафи.

Нагадаємо, Верховна Рада не проголосувала за відтермінування касових апаратів для ФОП.

Вимоги підприємців

Терміновий розгляд та ухвалення законопроектів №3993 та №№3853-1(2) (розроблені з урахуванням законопроектів №№2644, 2645). Утворення при Президентові України, постійно діючого консультативно-дорадчого органу, що буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні. Цей орган повинен бути створений на паритетних засадах, участі в ньому представників влади та представників мікропідприємництва. Всі зміни до законодавства, що стосуються умов ведення діяльності мікропідприємництва, повинні вноситись виключно після їх обговорення з представниками мікробізнесу та ґрунтовного прогнозування їхніх наслідків.

Головним критерієм реформ в Україні має стати зменшення втручання чиновників у господарську діяльність.

Проведення реформи Державної податкової та Державної митної служб України у відповідності до стандартів ЄС для забезпечення прозорих та простих процедур стягнення податків, розмитнення товарів, яка передбачає усунення будь-яких проявів корупції. Запровадження мораторію на перевірки мікробізнесу, усіма контролюючими органами, до завершення реформи Державної податкової та Державної митної служб України у відповідності до стандартів ЄС. Запровадження мораторіию на усі види перевірок, усіма контролюючими та перевіряючим органами, до моменту зняття обмежень запроваджених законодавчою та виконавчою владою, під час існуючої загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні, дії надзвичайного стану чи карантину. Приймати зважені рішення, стосовно карантину, в умовах ймовірної загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні (COVID-19) та вжити усіх заходів, для дотримання конституційних прав та свобод і не допустити обмеження діяльності малого та мікробізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без виключень.

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