На Львівщині сьогодні перекрили усі міжнародні траси

Акцію протесту організували мікропідприємці у відповідь на невиконання урядом їхніх вимог.
9 листопада Всеукраїнський рух підприємців #SaveФОП перекрив усі міжнародні траси на Львівщині. Про це є повідомлення на сторінці руху #SaveФОП у Фейсбуці, пише Depo.Львів з посиланням на “Щоденний Львів”.
Акцію протесту мікропідприємці організовують у відповідь на невиконання урядом їхніх вимог.
Підприємці вимагають, щоб парламент скасував законопроєкти №385031 і №385032, які запровадять повну фіскалізацію малого бізнесу. Натомість ФОПи наполягають, щоб влада до 21 листопада ухвалила альтернативні законопроекти №№3853-1 (2), 3993 за основу і в цілому, які зареєстровані у парламенті. Пропустить через 12
Законопроєкти, прийняття яких вимагають підприємці, зокрема скасовують норми про обов’язкові реєстратори розрахункових операцій для дрібного бізнесу. Якщо дрібний бізнес не почують, то уже з 2021 усі ФОПи, які продають товари та послуги, зобов’язані будуть застосовувати РРО, а за найменші помилки у звітності чи перебої з Інтернетом їм загрожують драконівські штрафи.
Нагадаємо, Верховна Рада не проголосувала за відтермінування касових апаратів для ФОП.
Вимоги підприємців
- Терміновий розгляд та ухвалення законопроектів №3993 та №№3853-1(2) (розроблені з урахуванням законопроектів №№2644, 2645).
- Утворення при Президентові України, постійно діючого консультативно-дорадчого органу, що буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні. Цей орган повинен бути створений на паритетних засадах, участі в ньому представників влади та представників мікропідприємництва.
- Всі зміни до законодавства, що стосуються умов ведення діяльності мікропідприємництва, повинні вноситись виключно після їх обговорення з представниками мікробізнесу та ґрунтовного прогнозування їхніх наслідків.
Головним критерієм реформ в Україні має стати зменшення втручання чиновників у господарську діяльність.
- Проведення реформи Державної податкової та Державної митної служб України у відповідності до стандартів ЄС для забезпечення прозорих та простих процедур стягнення податків, розмитнення товарів, яка передбачає усунення будь-яких проявів корупції.
- Запровадження мораторію на перевірки мікробізнесу, усіма контролюючими органами, до завершення реформи Державної податкової та Державної митної служб України у відповідності до стандартів ЄС.
- Запровадження мораторіию на усі види перевірок, усіма контролюючими та перевіряючим органами, до моменту зняття обмежень запроваджених законодавчою та виконавчою владою, під час існуючої загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні, дії надзвичайного стану чи карантину.
- Приймати зважені рішення, стосовно карантину, в умовах ймовірної загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні (COVID-19) та вжити усіх заходів, для дотримання конституційних прав та свобод і не допустити обмеження діяльності малого та мікробізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без виключень.
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