На італіїському ТБ транслюватимуть український серіал “Схованки”

В ефірі італійського телеканалу “RAI-4” транслюватиметься український серіал «Схованки» – один із перших в італомовному дубляжі.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Починаючи із 7 лютого в ефірі італійського телеканалу “RAI-4” транслюватиметься український телевізійний серіал «Схованки» (“Hide and Seek”).

Синопсис: У звичайній квартирі батько та донька грають у хованки. Батько заплющує очі й рахує. Скінчивши відлік, починає шукати дівчинку і не знаходить. Причому квартира замкнена на ключ ізсередини, а під час гри ні він, ні дитина її не залишали. Зрозумівши, що донька зникла по-справжньому, батько звертається до поліції.

Пізніше, коли відео зі зниклою дівчинкою з’являється в мережі, де вона тримає табличку із загадковою комбінацією цифр, стає зрозуміло, що це тільки перша жертва.

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Що було далі, ви зможете побачити щонеділі на каналі “RAI-4”.

7 лютого транслюватимуться перші дві, із восьми серій:

О 21.20 – перша серія;

О 22.10 – друга серія.

Серіал «Схованки» стане одним з перших українських фільмів, що транслюватиметься на національному телебаченні в Італії в італомовному дубляжі.

Нуарний детектив «Схованки» має багату фестивальну історію: він був представлений на MIA Drama у Римі, MIPDrama Buyers Summit у Каннах, The Great Series Summit у Кельні, східноєвропейському ринку контенту NATPE в Будапешті, фестивалі Série Series у Фонтенбло, на Kyiv Media Week, фестивалі Serial Killer у Брно, SERIENCAMP у Мюнхені, Göteborg Film Festival у Гетеборзі, а також на Black Nights Festival в Таллінні.

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Трансляція телесеріалу на італійському телебаченні стала можливою завдяки Нагадуємо, Меморандум про взаєморозуміння між італійською телерадіокомпанією «RAI» та ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», який став основою для співпраці між провідними телеканалами України та Італії.

@Маріанна Сороневич

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