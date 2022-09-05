Нова прем’єро Британії Ліз Трас впевнена у поразці Росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас, обрана новим прем’єр-міністром і лідером Консервативної партії замість Бориса Джонсона, дала низку гучних обіцянок щодо війни України з Росією.

Зокрема, чиновниця обіцяла, що на посаді прем’єра піде слідами Джонсона, буде найбільшим другом української держави, і президент РФ Володимир Путін “зазнає стратегічної поразки”.

Ліз Трас

Обіцянки Трас щодо війни в Україні

Більше допомоги Києву

“У ролі прем’єр-міністра я буду найбільшим другом України, йду по стопах Бориса Джонсона, і повністю зобов’язуюся гарантувати, що Путін зазнає невдачі в Україні і зазнає стратегічної поразки, а Росія буде обмежена в майбутньому”, – сказала вона.

Міністр також обіцяла, що Британія “залишатиметься з Україною стільки, скільки буде потрібно”. Чиновниця пояснювала, що Україна важлива для всіх європейців, оскільки бореться за майбутнє, демократію та суверенітет.

“…З кожною ракетою, яка потрапляє в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою і дитиною, які страждають, ми будемо надавати більше (допомоги Україні)”, – говорила Трас.

Вона пояснювала, що допомога Україні має одну мету – підсилити президента Володимира Зеленського.

“…Ми знаємо, що Україна може виграти війну за підтримки вільного світу”, – зазначила чиновниця і додала, що ніхто не може відчувати себе в безпеці, поки РФ не відійде.

Ніяких компромісів з Путіним

Чиновниця називала російського лідера жахливим диктатором і зазначала, що з ним не потрібно йти на компроміси.

“…зараз не час міркувати про поступки і компроміси жахливому диктатору”, – підкреслювала Трас.

“Те, що Путін намагається знищити Україну – він тільки створює потужнішу, об’єднану націю… зараз, як ніколи, Україна має здобути перемогу”, – підкреслила Трас.

“Виклик” Путіна

У середині серпня Трас підтвердила свою обіцянку особисто “викликати” лідера Росії на саміті “Великої двадцятки” (запланований у листопаді в Індонезії).

У липні під час дебатів міністр говорила, що готова зустрітися з президентом РФ безпосередньо і “викликати його перед такими важливими країнами, які вагаються, як Індія та Індонезія”.

Готовність застосувати ядерну зброю

Трас говорила, що при гострій необхідності Британія може використати ядерну зброю.

“Я думаю, що це важливий обов’язок прем’єр-міністра. Я готова зробити це”, – стверджувала чиновниця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЯК УКРАЇНЦІ ЗМІНИЛИ ПОРТРЕТ БІЖЕНЦЯ В ЄВРОПІ

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Кремль також не раз погрожував використати ядерну зброю.

Проти агресії РФ в Україні виступили, зокрема, країни Євросоюзу. Британія не тільки допомагала Києву грошима і озброєнням, а й вирішила навчати наших військовослужбовців.

7 липня стало відомо, що великий друг України – Борис Джонсон – подав у відставку з посади прем’єра.

Відставка Джонсона ініційована після секс-скандалу – заступника голови консерваторів Кріса Пінчера звинуватили у приставанні до колег по парламенту і в тому, що він домагався кількох чоловіків у барі. Прем’єр нібито знав про скандальну поведінку Пінчера до того, як призначив на посаду. Більше 40 членів уряду Джонсона склали повноваження.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia