Карантин в Україні посилюють: після різкого сплеску захворюваності на COVID-19 Кабмін та Офіс президента узгодили низку «антикоронавірусних» заходів, зокрема і нових обмежень.

Більшість цих заходів днями має затвердити уряд, ініціативу нових штрафів — Верховна Рада, а частину кроків вже прийнято (у т.ч. додаткове фінансування для боротьби з пандемією).

НВ розповідає все, що відомо на цей час про посилення карантинних заходів та про перспективу нового локдауну в Україні

Статистика захворюваності б’є рекорди — як реагує влада?

Наприкінці минулого робочого тижня добова кількість нових випадків COVID-19 зросла майже до 6 тис. за день (5,8 тис. — антирекорд 9 жовтня), а число смертей за добу вперше перевищило сотню (108 померлих за даними 10 жовтня). У ЗМІ з’явилися репортажі про критичну ситуацію в лікарнях найпроблемніших регіонів — Харкова, Одеси, Києва.

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В Україні значно збільшилася кількість хворих на пневмонію — МОЗ

На цьому тлі у п’ятницю, 9 жовтня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів позачергове засідання Кабміну, а також селекторну нараду за участю голів обласних державних адміністрацій та секретаря Ради національної безпеки та оборони. Після цього відбулося засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зрештою Кабмін виділив додаткові кошти на збільшення обсягів тестування, забезпечення лікарняних ліжок подачею кисню та нові доплати медикам в залежності від завантаженості їхніх лікарень.

Крім того, Шмигаль закликав владу Києва, Харкова та Сум самостійно посилити карантинні заходи, щоб стримати спалах захворюваності в цих містах. Прем’єр заявив, що для цього місцева влада має достатньо повноважень. «Прошу брати ініціативу у свої руки та наводити порядок. Це наша спільна відповідальність», — заявив Денис Шмигаль.

Аналогічну нараду за участю Володимира Зеленського провели 10 жовтня і в Офісі президента. Було погоджено 10 заходів для зниження темпів захворюваності на COVID-19 в Україні (докладніше читайте нижче). Про них розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Які нові обмеження і заборони запроваджують?

Виші переведуть на дистанційне навчання. «Тимчасово переводимо виші на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже є кілька спалахів зараження співробітників і студентів, а також смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка», — розповів про таке рішення Радуцький. Він також заявив, що потрібно провести інформаційну кампанію серед студентів: «Молодь має розуміти, що сьогодні краще обмежити кількість контактів і мінімізувати перебування в людних місцях. Життя їхніх батьків, бабусь і дідусів — це також і їхня відповідальність», — додав депутат.

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Точні терміни переходу на дистанційне навчання поки не озвучено, проте в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що його відомство рекомендуватиме вишам працювати в такому режимі з 15 жовтня до 15 листопада, бажано з виїздом всіх студентів з гуртожитків. При цьому Шкарлет заявив, що таким студентам мають повернути кошти, сплачені за проживання в гуртожитках на цей період. Пізніше він уточнив, що примусово студентів виселяти не будуть, а у випадку від’їзду за ними мають зберегти місце в гуртожитку.

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