Карантин в Україні посилюють: після різкого сплеску захворюваності на COVID-19 Кабмін та Офіс президента узгодили низку «антикоронавірусних» заходів, зокрема і нових обмежень.
Більшість цих заходів днями має затвердити уряд, ініціативу нових штрафів — Верховна Рада, а частину кроків вже прийнято (у т.ч. додаткове фінансування для боротьби з пандемією).
НВ розповідає все, що відомо на цей час про посилення карантинних заходів та про перспективу нового локдауну в Україні
Статистика захворюваності б’є рекорди — як реагує влада?
Наприкінці минулого робочого тижня добова кількість нових випадків COVID-19 зросла майже до 6 тис. за день (5,8 тис. — антирекорд 9 жовтня), а число смертей за добу вперше перевищило сотню (108 померлих за даними 10 жовтня). У ЗМІ з’явилися репортажі про критичну ситуацію в лікарнях найпроблемніших регіонів — Харкова, Одеси, Києва.
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В Україні значно збільшилася кількість хворих на пневмонію — МОЗ
На цьому тлі у п’ятницю, 9 жовтня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів позачергове засідання Кабміну, а також селекторну нараду за участю голів обласних державних адміністрацій та секретаря Ради національної безпеки та оборони. Після цього відбулося засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Зрештою Кабмін виділив додаткові кошти на збільшення обсягів тестування, забезпечення лікарняних ліжок подачею кисню та нові доплати медикам в залежності від завантаженості їхніх лікарень.
Крім того, Шмигаль закликав владу Києва, Харкова та Сум самостійно посилити карантинні заходи, щоб стримати спалах захворюваності в цих містах. Прем’єр заявив, що для цього місцева влада має достатньо повноважень. «Прошу брати ініціативу у свої руки та наводити порядок. Це наша спільна відповідальність», — заявив Денис Шмигаль.
Аналогічну нараду за участю Володимира Зеленського провели 10 жовтня і в Офісі президента. Було погоджено 10 заходів для зниження темпів захворюваності на COVID-19 в Україні (докладніше читайте нижче). Про них розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
Які нові обмеження і заборони запроваджують?
- Виші переведуть на дистанційне навчання. «Тимчасово переводимо виші на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже є кілька спалахів зараження співробітників і студентів, а також смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка», — розповів про таке рішення Радуцький. Він також заявив, що потрібно провести інформаційну кампанію серед студентів: «Молодь має розуміти, що сьогодні краще обмежити кількість контактів і мінімізувати перебування в людних місцях. Життя їхніх батьків, бабусь і дідусів — це також і їхня відповідальність», — додав депутат.
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Точні терміни переходу на дистанційне навчання поки не озвучено, проте в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що його відомство рекомендуватиме вишам працювати в такому режимі з 15 жовтня до 15 листопада, бажано з виїздом всіх студентів з гуртожитків. При цьому Шкарлет заявив, що таким студентам мають повернути кошти, сплачені за проживання в гуртожитках на цей період. Пізніше він уточнив, що примусово студентів виселяти не будуть, а у випадку від’їзду за ними мають зберегти місце в гуртожитку.
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- Школярів відправлять на канікули достроково. «Осінні канікули в школах мають розпочатися раніше. Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня», — пояснив Михайло Радуцький. Шкарлет підтвердив, що всім закладам загальної середньої освіти (незалежно від кольору карантинної території) буде рекомендовано організувати канікули з 15 по 30 жовтня включно.
- Дитсадки поки продовжать роботу в звичайному режимі, проте з дотриманням всіх приписів МОЗ та головного державного санітарного лікаря. Таке роз’яснення додатково озвучив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, коментуючи обмеження в школах та вишах.
- Запроваджується заборона на роботу ресторанів, клубів, закладів громадського харчування після 22:00, а також на будь-які масові заходи у цей час — обмеження діє для регіонів червоної та помаранчевої карантинних зон. «Масові „гулянки“ в клубах завершилися. Це стосується і всіх масових заходів. Дивитися на порушення заборони „крізь пальці“ влада більше не збирається», — прокоментував таке рішення Радуцький. Дату набуття чинності такої заборони, вочевидь, має затвердити Кабмін.
- Можуть запровадити додатковий штраф за ігнорування маскового режиму. На нараді у Зеленського вирішили запропонувати Верховній Раді розглянути зміни до закону Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. «Зміни передбачають штраф 3400−5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок», — пояснив Радуцький.