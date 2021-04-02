Номер гурту Gо-А з яким Україна поїде на Євробачення-2021 (Відео)

Так, етнофольк-гурт Gо-A побував на шоу “Ліпсінк батл”, де показав номер для цьогорічного “Євробачення”. До слова, конкурс відбудеться у Нідерландах.

Здається, Роттердам “розриватиме” від оплесків та вражень.

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Колектив заспіває композицію “Шум”, яку довелося трохи переробити – змінити слова і скоротити тривалість. Втім, шанувальники у захваті – їм подобається нова версія трека. До того ж номер також не залишив їх байдужими – більшість сподівається, що в Роттердамі він буде саме таким. Контекстним, спокійним, але красномовним.