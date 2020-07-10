Нідерланди подадуть позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Як повідомляє “Європейська правда”, відповідна заява розміщена на сайті уряду.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

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“Сьогодні уряд Нідерландів вирішив притягнути Росію до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за її роль у знищенні рейсу MH17. Подаючи міждержавну заяву, уряд ділиться всієї доступною і актуальною інформацією про збитий рейс MH17 з ЄСПЛ.

Зміст міждержавної заяви буде також включено при залученні Нідерландів до окремих заяв, поданих найближчими родичами жертв проти Росії в ЄСПЛ. Приймаючи цей курс дій, уряд пропонує максимальну підтримку цим окремим справам”, – йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Стефан Блок заявив, що таким чином Нідерланди відстоюють усіх 298 жертв MH17, 17 різних національностей, та їхніх родичів.

“Досягнення справедливості для 298 жертв збитого рейсу MH17 є і залишиться найвищим пріоритетом уряду. Роблячи цей крок сьогодні – передаючи справу в ЄСПЛ і, таким чином, максимально підтримуючи заяви найближчих родичів – ми наближаємося до цієї мети”, – сказав він.

Рада безпеки ООН також буде проінформована про цей крок.

У заяві зазначається, що уряд Нідерландів надає великого значення продовженню зустрічей з Росією щодо питання відповідальності держави.

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“Уряд завжди говорив, що не виключає жодного правового засобу для досягнення мети. Це останнє рішення наближає нас ще на один на крок”, – зазначили в уряді.

Як відомо, поблизу Амстердама триває судовий процес щодо збитого літака “Малайзійських авіаліній”.

Прокуратура Нідерландів під час судових слухань представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою “Бук”, про яку говорили підозрювані.

Слухання у справі MH17 поновляться 31 серпня, коли захист родичів жертв катастрофи отримає можливість звернення до суду, щоб відповісти на запитання щодо можливих вимог про відшкодування збитків.

Розгляд по суті може розпочатися у лютому-березні наступного року.

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