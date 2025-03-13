Німеччина вперше дозволила екстрадицію українця, який ухилявся від мобілізації

У Німеччині Федеральний верховний суд уперше ухвалив рішення про екстрадицію українця, який намагався уникнути мобілізації. Чоловік стверджував, що відмовляється від військової служби через міркування совісті, але це не стало підставою для відмови у видачі його Україні.

Перша екстрадиція ухилянта з Німеччини: що відомо

Українські правоохоронці подали запит на екстрадицію чоловіка, якого, окрім ухилення від мобілізації, також звинувачують у нападі на співробітника поліції під час примусового забору крові в лікарні.

Після затримання у Німеччині чоловік відмовився повертатися в Україну, аргументуючи це тим, що в разі екстрадиції його призвуть до лав ЗСУ. Він заявив, що «не хоче вбивати людей», але судді постановили, що це не є підставою для відмови у видачі.

Німеччина дала «зелене світло» на екстрадицію

Федеральний верховний суд Німеччини ухвалив, що відмова від військової служби не є перешкодою для екстрадиції, якщо Україна зазнає збройного нападу, а чоловік підлягає мобілізації.

«Відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, якщо держава, про яку йдеться, зазнає збройного нападу в порушення міжнародного права», – зазначили судді.

Це рішення може створити прецедент для подальшої екстрадиції українців, які виїхали за кордон, щоб уникнути мобілізації.

Чи почне Європа видавати ухилянтів?

Протягом останніх місяців у ЄС тривала дискусія щодо екстрадиції українських чоловіків, які незаконно покинули країну під час воєнного стану.

Деякі держави, зокрема Австрія, заявили, що не видаватимуть українців призовного віку. Однак у Німеччині процедура екстрадиції здійснюється на підставі Європейської конвенції про видачу правопорушників.

За словами представників Міністерства юстиції Німеччини, дезертирство та ухилення від служби не є підставами для екстрадиції. Водночас, якщо людина підробила документи або дала хабар для уникнення мобілізації, її можуть видати Україні.

Що далі?

Рішення німецького суду може вплинути на подальшу політику європейських країн щодо українських ухилянтів. Питання про екстрадицію чоловіків призовного віку залишається відкритим, і все більше держав можуть змінити свою позицію на користь співпраці з Києвом.

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