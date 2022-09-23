“Ні могилізації”: у Росії проходять акції протесту

У багатьох містах Росії ввечері, 21 вересня, почалися протести після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні.

Про це пише російська Медуза.

Відомо про мітинги в Барнаулі, Улан-Уде, Якутську, Іркутську, Красноярському краї, Томську, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Уфі, а також у Москві.

Судячи з фото і відео в соцмережах, ці мітинги малочисельні за участю переважно молоді. На цих мітингах затримано близько 1 400 осіб.

Напередодні протестів московська прокуратура попередила громадян про кримінальну відповідальність.

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21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід – до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК “Вагнера” займається вербуванням ув’язнених.

Водночас у Москві – на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині – заявили про термінове проведення “референдумів” в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія “за це поплатиться”.

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 55 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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