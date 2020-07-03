Олена Зеленська одужала від коронавірусу

Водночас Олена Зеленська потребує продовження лікування від двобічної пневмонії та проходитиме його вдома.

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 і сьогодні виписалася з лікарні у Києві.

Про це повідомляє Офіс президента України.

“Перша леді України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 і сьогодні виписалася з лікарні”, – йдеться в повідомленні. Зазначається, що дружина президента почувається добре та щаслива знову бути з родиною.

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“Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома”, – наголошується в повідомленні.

Глава держави у Twitter заявив, що “нарешті сьогодні ввечері вся родина буде за одним столом”.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Вона почувалася добре і не мала жодних симптомів хвороби. На той час дружина президента перебувала на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї.

16 червня її госпіталізували до лікарні в Києві.

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