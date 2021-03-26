Папа Римський прийняв у Ватикані прем’єр-міністра України

Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані: про що говорили

Зустріч відбулася в Апостольському палаці Ватикану.

У четвер, 25 березня, Папа Римський Франциск прийняв на приватній аудієнції прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на пресслужбу Ватикану.

Зазначається, що у ході зустрічі були підтверджені добрі двосторонні відносини між Святішим Престолом та Україною. Сторони обговорили “деякі поточні питання взаємного інтересу, а також різні теми, пов’язані з життям і діяльністю Католицької Церкви в країні”.

Читайте також: ЗЕЛЕНСЬКИЙ СХВАЛИВ ВІЙСЬКОВУ СТРАТЕГІЮ, ЯКА ОХОПЛЮЄ ПОВНОМАСШТАБНУ ВІЙНУ З РФ

Папа Франциск і український прем’єр-міністр приділили велику увагу кризи в галузі охорони здоров’я і драматичній ситуації на сході України.

“Була висловлена надія, що нещодавні порушення режиму припинення вогню поступлять місце жестам на користь мирного врегулювання конфлікту”, – йдеться в повідомленні пресслужби Ватикану.

Також після бесіди зі Папою прем’єр-міністр України зустрівся з ватиканським державним секретарем кардиналом П’єтро Пароліном і з секретарем зв’язків з державами архієпископом Полом Річардом Галлахером.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск вперше в історії прибув з офіційним візитом до іракської столиці Багдада. Це його найризикованіша поїздка з моменту обрання 2013 року, яку сам понтифік назвав “символічною”, оскільки країна сильно постраждала від коронавірусної кризи та внутрішніх політичних негараздів.

Також Папа Римський пообіцяв спеціальну індульгенцію вірянам через пандемію коронавірусу, а також оголосив 2021 роком святого Йосифа.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії