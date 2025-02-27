«Пастка миру»: чому Україна не може погодитися на компроміс з агресором

Війна в Україні триває та переходить у нову фазу. Перемир’я навіть не видно на горизонті, але деякі міжнародні гравці продовжують просувати ідею «швидкого миру». Насправді ж це означає лише тимчасову паузу для Росії та стратегічну поразку для України.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю BBC чітко окреслив ситуацію: ті, хто зараз пропонує мир на умовах Путіна, не хочуть української перемоги. Вони просто прагнуть завершення війни за будь-яку ціну, навіть якщо це означає поступки агресору.

Що приховує так званий «тристоронній мирний план»?

Яскравим прикладом спроби «заморозити» війну став так званий «тристоронній мирний план», який, за інформацією Fox News, обговорювався між США та Росією в Саудівській Аравії. Він передбачає три етапи:

Перемир’я Вибори в Україні Фінальну мирну угоду

На перший погляд, цей план може виглядати як шлях до миру. Але насправді він вигідний лише для США та Росії, а не для України. Ось чому:

1. Перемир’я без гарантій звільнення територій – це замороження конфлікту

Якщо не буде чітких умов щодо звільнення окупованих територій, це лише дасть Росії можливість перегрупуватися, зміцнити військовий потенціал і за деякий час знову почати новий етап війни.

Для Кремля це ідеальний сценарій. А для України? Ні в якому разі.

2. Вибори під час війни – це шлях до хаосу

Проведення виборів у воєнний час, особливо на окупованих територіях, означає втрату контролю над виборчим процесом. Росія та її агенти негайно використають ситуацію для дестабілізації України.

Це загрожує не лише політичною кризою, а й створенням передумов для внутрішнього розколу, що вигідно лише Кремлю.

3. «Фінальна мирна угода» – це капітуляція під іншим виглядом

Якщо перші два кроки працюють на користь Москви, то третій просто узаконює її військові та політичні здобутки. Замість повної деокупації Україна отримає нову «Мінську пастку», де буде змушена погоджуватися на компроміси, які лише затягнуть агонію війни.

Маніпуляції Кремля: чому Україні нав’язують «пастку миру»?

Так званий мирний план не має нічого спільного з припиненням війни. Це стратегічний інструмент для Росії, щоб зберегти контроль над незаконно окупованими територіями та уникнути відповідальності за агресію.

Більше того, у цьому контексті лунають заяви про «низькі шанси» президента Зеленського на переобрання. Це наштовхує на думку, що певні політичні кола у Вашингтоні намагаються змінити владу в Україні, сподіваючись знайти більш поступливого до компромісів лідера.

Післявоєнний переділ: хто контролюватиме відбудову України?

За даними Fox News, США та Росія вже ведуть переговори щодо економічних можливостей після війни. Це викликає серйозне занепокоєння, адже йдеться не лише про відбудову України, а й про те, хто контролюватиме цей процес.

Історія показує, що Захід вже припускався помилки, коли агресор не лише уникав покарання, а й отримував нові можливості для відновлення впливу через економічні важелі.

Чітка стратегія України: жодних компромісів з агресором

Щоб забезпечити справжню перемогу, а не «тимчасовий мир», Київ має дотримуватися жорсткої, незмінної стратегії:

Жодного перемир’я без реального плану звільнення окупованих територій

Жодних виборів під час війни – демократія не працює під дулами російських автоматів

Жодних мирних переговорів без відповідальності РФ за агресію, військові злочини та виплату репарацій Україні

Жодних компромісів, які дадуть Кремлю час для перегрупування

Світ перед вибором: справжня перемога чи нова війна?

Цивілізований світ стоїть перед вибором: піти на поступки Росії, дозволивши їй відновити сили, чи продовжити боротьбу за справжню перемогу.

Україна не заплатила таку високу ціну за свободу, щоб дозволити комусь нав’язувати мир на умовах агресора.

Якщо світ обере шлях компромісів із Кремлем, це стане не завершенням війни, а лише прологом до нового глобального конфлікту, в якому вже ніхто не залишиться осторонь.

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