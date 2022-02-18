Пентагон не бачить жодних ознак відведення військ Росією

Міністр оборони США Ллойд Остін каже, що Росія не відводить війська від українських кордонів, а навпаки посилює їх додатковими силами.

Остін cказав: “Досі ми не бачили жодних ознак того, що вони відводять війська.

Ми бачимо, що вони продовжують готуватися: рухаються ближче до кордону, розставляють війська і нарощують свої потужності у стосунку логістики.

Все вказує на те, що вони будуть зберігати здатність для початку нападу у будь-яку мить”.

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Остін додав, що США вирішили надалі посилювати військовий контингент США та союзників у НАТО на території Польщі та країн Балтії на тлі загрозливих маневрів російських військ у Білорусі та довкола України.

За його словами, американський уряд очікує, що в разі повномасштабної військової інтервенції Росії до України на територію ЄС почнуть втікати десятки тисяч біженців.

Передісторія:

У Росії запланували провести 19-20 лютого навчання із застосуванням балістичних ракет, про які раніше не повідомлями. За запуском ракет особисто спостерігатиме російський президент Володимир Путін. Крім того, Путін провів 18 лютого оперативне засідання Ради безпеки.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що напад росіян з території Білорусі неможливий, а військовий аташе українського посольства буде особисто присутній на завершенні білорусько-російський навчань 19 лютого.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив увечері 17 лютого, що Росія не готує повномасштабну операцію, але натомість вдається до провокацій, щоби примусити Україну “відстрілюватися”.

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Раніше Остін заявив, що американська розвідка помітила, як росіяни повільно наближаються до українських кордонів та зосереджують у своїх польових штабах запаси крові.

Президент США Джо Байден заявив 17 лютого, що Росія готова розпочати військове вторгнення до України в найближчі кілька днів. Після його заяви держсекретар США Ентоні Блінкен прояснив, що, відповідно до даних розвідки країн-членів НАТО, Росія може вдатися до теракту на своїй території або інсценування нападу з боку України, щоби створити привід для повномасштабної агресії.

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