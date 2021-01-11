Перша в історії українка увійшла у склад Конгресу США

Американська політикиня й етнічна українка Вікторія Спартц, обрана на виборах 3 листопада до Палати представників Конгресу США, 3 січня склала присягу.

Про це конгресвумен, яка стала стала першою українкою за походженням, що балотувалася і пройшла до Конгресу США, повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці та виклала відповідні світлини, передає Укрінформ.

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«Цього року присяга була іншою через COVID, але я хотіла поділитися цією фотографією з церемонії урочистої присяги з лідером республіканців Кевіном Маккарті. Представляти 5-й округ штату Індіана в Палаті представників США – неймовірна честь, і я щодня буду наполегливо працювати заради усіх людей, яких я маю обов’язок і відповідальність представляти.

Я також хочу подякувати своїй родині, друзям, усім своїм прихильникам, а головне – виборцям. Я б не стояла там сьогодні (3 січня – ред.) без усіх вас. Час братися до роботи!», – написала Спартц.

Вона також написала в соцмережі, що на церемонії складання присяги були присутні її чоловік Джейсон та доньки Інгрід і Ліліанна.

Як повідомлялося, Вікторія Спартц народилася 1 жовтня 1978 у місті Носівка Чернігівської області. Отримала вищу економічну освіту в Україні, з 2000 року живе в США.

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У 2017 вона замінила на посаді в Сенаті штату Індіана 72-річного сенатора Люка Кенлі, який пішов на пенсію. Спартц перемогла шістьох інших кандидатів, у тому числі Дена Шмідта, що раніше працював з колишнім губернатором Майком Пенсом, а також Меґан Уайлз, президента Ради міста Ноблсвіль, чию кандидатуру підтримував сам Кенлі.

У діаспорі в Сполучених Штатах відреагували на перемогу Спартц. Зокрема, з обранням до парламенту політикиню привітали в Українсько-американській координаційній раді (Ukrainian American Coordinating Council, UACC).

«Ми вітаємо Вікторію з перемогою і бажаємо натхненно та сумлінно захищати права всіх американців… і не забувати про Україну», – зазначалося на Фейсбук-сторінці UACC – непартійної неприбуткової національної парасольової організації, що об’єднує багато українсько-американських організацій, представляючи інтереси понад 1 000 000 американців українського походження.

У свою чергу, Спартц раніше заявила, що пишається приналежністю до іммігрантів та своїм українським корінням.

Як підкреслила конгресвумен в ексклюзивному коментарі для Радіо Свобода, саме іммігранти створили Сполучені Штати і поставили на чолі права людини на життя, свободу та процвітання.

«Я пишають тим, що є однією з іммігрантів з чудовим українським коріння, яка представлятиме інтереси жителів Індіани у Палаті представників Конгресу США. Я приїхала до Сполучених Штатів 20 років тому, вмістивши всі свої речі в одну валізу. Важко працювала і не могла навіть уявити, що зрештою працюватиму в Сенаті штату Індіана, а згодом матиму честь потрапити до Конгресу США», – прокоментувала Спартц.

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Политикиня додала: її історія життя доводить, що гасло про американську мрію досі працює.

«Я з нетерпінням чекаю, коли зможу зробити свій внесок, аби Сполучені Штати стали маяком свободи і надії для людей по всьому світу, а також популяризуватиму вільний ринок і верховенство права в країнах, що потерпають від корупції та утисків. Мої найтепліші побажання українцям», – додала конгресвумен.

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