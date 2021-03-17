Наразі пріоритетом для України має бути захист та вакцинація проти COVID-19 старших людей і груп ризику, а не подорожі.

Тому для того, щоб врятувати життя своїх близьких, українцям поки що потрібно зачекати з мандрівками.

Так вважає головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді. Життя”.

“Для того щоб врятувати життя своїх батьків, бабусь, дідусів, ми повинні посидіти поки що вдома”, – сказав Ляшко.

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Головний санітарний лікар наголосив, що є величезна кількість незахищених верств населення, які потрапляють у групу ризику, і яких потрібно вакцинувати для того, щоб захистити і врятувати їх життя.

“Тому, коли ми говоримо про пріоритети між подорожами, захистом людей і порятунком життя, то, я, як лікар, буду стояти саме на стороні захисту”, – підкреслив Ляшко.

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