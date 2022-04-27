Порошенку можуть заборонити балатуватися у президенти

Парламент може заборонити колишнім регіоналам, комуністам та вихідцям із низки антиукраїнських партій балотуватися у президенти, нардепи, мери, а також на посаду сільського і селищного голови та навіть у депутати місцевої ради.

У Раді зареєстрували законопроєкт №7318. Він може зачепити велику частину українського топполітикуму, а з деякими конкурентами влади чи незручними чиновниками дозволить взагалі розпрощатися.

Серед авторів законодавчої ініціативи – мажоритарниця Оксана Савчук, яка балотувалася від “Свободи”, а також депутати з “Голосу” і “Слуг”.

Інститут законодавчих ідей розібрався, кого хочуть позбавити балатуватися у президенти та доступу до політики та публічної служби на 10 років.

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Кого хочуть вигнати з політики?

Народні депутати пропонують доповнити Виборчий кодекс низкою заборон щодо балотування на виборні посади та проходження до рад за списками.

Згідно із законопроєктом, не може бути кандидатом на пост Президента, народного депутата, депутата місцевої ради, міського, сільського та селищного голови особа, яка була засновником або членом таких політичних партій:

Комуністична партія України;

Партія регіонів;

Соціал-демократична партія України (об’єднана);

Опозиційна платформа – За життя;

Партія Шарія;

Держава;

Ліва опозиція;

Прогресивна соціалістична партія України;

Союз лівих сил;

Соціалістична партія України;

Соціалісти;

Опозиційний блок;

Наші;

Блок Володимира Сальдо.

ЦВК реєструватиме кандидатів-списочників у депутати тільки за умови отримання заяв від кожного про наявність чи відсутність у біографії членства у цих політичних партіях.

Ще одна із “санкцій” до цих осіб – заборона на 10 років обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація). Відповідні зміни вносять до ЗУ “Про очищення влади”.

Розправа з П’ятим?

Формально законопроєкт націлений на Януковичів-Бойків-Кив-Шаріїв і їхніх представників на всіх рівнях влади, але все ж може стати зброєю й проти опозиції.

Серед тих, хто теж у полі впливу законодавчої ініціативи – 5-й президент України Петро Порошенко. У свій час він був членом правління СДПУ (о), а згодом – одним зі співзасновників партії “Трудова солідарність України”, яка пізніше змінила назву на “Партія регіонів”.

У разі ухвалення закону Порошенку таким чином можуть заборонити йти в президенти і навіть у депутати. До того ж, його можуть позбавити державної охорони на період війни.

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