Посольство Італії перїжджає до Львова

Міністерство Закордонних Справ Італії оголосило про переведення свого посольства з Києва до Львова.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

“У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Києві та неможливістю гарантувати повну функціональність, посольство Італії у Києві переводиться до Львова для продовження виконання своїх функцій, як і інші посольства, які вже переїхали” – йдеться у повідомленні МЗС Італії.

Напередодні стало відомо, що Франція перенесе своє посольство з Києва до Львова через російське вторгнення.

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Раніше, після початку російського вторгнення, Франція відправила у Київ елітний підрозділ для охорони посольства.

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