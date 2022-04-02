Президент Польщі вивіз своїм літаком до Італії онкохворих дітей з України

Президент Польщі Анджей Дуда разом із дружиною Агатою, здійснюючи візит до Італії та Ватикану, привезли із собою до Риму українських онкохворих дітей, евакуйованих раніше до Польщі.

Про це Дуда розповів на своїй Facebook-сторінці, пише “Європейська правда”.

“З нами до Риму полетіли українські діти, для яких готує онкологічну терапію Дитяча лікарня новонародженого Ісуса. Серед наймолодших дітей є маленька Вікторія, яка народилася за два місяці до російської агресії проти України. На могилі святого Івана Павла II ми сьогодні молилися, щоб її ім’я стало пророчим для її Батьківщини”, – повідомив президент Польщі.

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Як повідомила канцелярія президента Польщі, п’ятеро онкохворих дітей, їхніх опікунів та братів і сестер, прилетіли до Риму літаком разом із президентським подружжям.

У п’ятницю перша леді Польщі відвідала відділення, де лікуються пацієнти з України. Вона спілкувалась з дітьми та їхніми родичами.

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