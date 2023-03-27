Прем’єрка Італії емоційно відповіла на пропозицію припинити підтримку України

Ви робите пропаганду ціною суверенної нації, вільного народу і міжнародного права, обурилася Мелоні.

Зупинити підтримку України – означає підтримати російське вторгнення, так голова уряду Італії Джорджа Мелоні емоційно відповіла на заклик депутатки парламенту припинити збройну допомогу Києву.

“Шановна Еліза Скутелла каже “зупиніться”. А, може, ви скажете це путіну? Я здивована, що ви говорите це нам. Чому? Це ж, напевно, є зрадою нашої позиції. Бо це означає, що ми схвалюємо вторгнення в Україну. Бо якщо ми зупинимося – то ми даємо згоду, називаймо речі своїми іменами, ми схвалюємо вторгнення в Україну! Якими, на вашу думку, мають бути умови, коли ми сідаємо за стіл переговорів?

Ми повинні чи не повинні вимагати, щоб росія припинила воєнні дії і вивела війська з території України?

Ви вважаєте, що ми маємо переглянути кордони України, чи як? Чи ви вважаєте, що потрібно віддавати москві території, які вона окупувала і на яких провела “референдуми” про самовизначення? Чи ні?

Ось те, що я хотіла б почути, якщо ми справді говоримо про мир. Інакше ви робите пропаганду ціною суверенної нації, вільного народу і міжнародного права – і це безвідповідально”, – обурилася Мелоні.

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