Лікування коронавірусу в Україні офіційно безкоштовне, проте деякі медикаменти пацієнтам доводиться купувати. Коштують вони досить дорого, інколи хворим на COVID-19 приходиться продавати майно.

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Про це в інтерв’ю “Цензор.нет” розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко.

За її словами, список препаратів, який може отримати інфікований у лікарні, залежить від закупівель, які здійснює ця медустанова.

“Кроворозріджувальні препарати, наприклад, які обов’язково призначаються у разі коронавірусу, надходять з перебоями. Тиждень є, два – немає. Буває, що призначаєш пацієнту один антибіотик, він закінчується, переводиш на другий безкоштовний”, – сказала Кобевко.

За її словами, до обов’язкових препаратів також належать гормони. “Я призначаю пацієнтам, адже це люди, у яких середньо-важкий або важкий перебіг хвороби. Вони потребують спеціалізованої медичної допомоги і наявності інтенсивної терапії. Тому все, чого немає, людям, на жаль, доводиться купувати”, – сказала вона.

За її словами, точної сумми лікування назвати не можна. Це визначається індивідуально, в залежності від супутньої паталогії пацієнта, його віку і стану.

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“Серед препаратів є й такі, які безкоштовно не передбачено, хоч у протоколах їх прописано. Наприклад, людям доводилося купувати препарат, один флакон якого в середньому коштує 11-12 тисяч. А їх потрібно мінімум чотири”, – розповіла лікарка.

Вона поділилася історіями з практики. “У нас був випадок, коли родичі пацієнта зверталися до головного лікаря. Їх запевняли, що він такого лікування не потребує, а потім людина померла”, – сказала вона.

Невідомо, чи допоміг би йому дорогий препарат і чи встигли б його знайти, бо він у дефіциті. “У нас був навіть такий період, коли в аптечних мережах зовсім не було препаратів, які розріджують кров.”, – сказала вона.

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До лікарні також госпіталізують хворих із сіл, які не мають достатнього фінансового забезпечення. “У нас були люди, які розповідали, що продали корову, бо не було грошей. Жінка була з чоловіком, казала, що продала всі свої золоті прикраси. Вона повернулася з Італії, у чоловіка перед тим був інсульт, то вона казала, що багато там витратила на лікування і реабілітацію”, – розповіла Кобевко.

Нагадаємо, раніше Ольга Кобевка заявляла, що у разі локдауну в Україні закрити потрібно все. Вибірковий карантин недопустимий.

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