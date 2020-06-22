Продовження карантину в Україні: заборони та рекомендації

Кабмін опублікував постанову про продовження до 31 липня дії адаптивного карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу.
Згідно з постановою уряду, на період дії карантину забороняється:
- перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- самовільно залишати місця обсервації;
- відвідування закладів освіти в групах більше 10 осіб, крім участі у ЗНО та інших іспитах;
- проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території;
- проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі
- діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більше ніж кількість місць для сидіння у транспорті;
- відвідування установ, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ, що надають соціальні послуги у складних життєвих обставинах, крім закладів, які надають соціальні послуги екстрено;
- відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців;
- планові заходи госпіталізації, окрім надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкологічними захворюваннями, паліативної медичної допомоги, проведення інших невідкладних заходів, якщо існує значний ризик для життя або здоров’я.
Уряд рекомендує встановити початок роботи о 10 або більш пізній годині суб’єктам господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах економічної діяльності:
- оптова та роздрібна торгівля;
- ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
- поштова та кур’єрська діяльність;
- тимчасове розміщування та організація харчування;
- страхова діяльність;
- освіта;
- надання соціальної допомоги;
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії