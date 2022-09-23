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Продовжується ескалація війни в Україні. Міжнародна спільнота мобілізується

Через нові ескалаційні кроки РФ відбувається дипломатична мобілізація всієї міжнародної спільноти. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україну наразі підтримують “майже всі”.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

“Зараз відбувається дипломатична мобілізація всієї міжнародної спільноти. Коло тих, хто підтримує нас зараз, не обмежується лише колом наших традиційних партнерів і тих, хто відкрито підтримав нашу державу після 24 лютого. Нас підтримують тепер майже всі – ось така реакція на нові російські ескалаційні кроки”, – наголосив глава держави.

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Він додав, що фарс із підготовкою псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України демонструє, що відбувалося у 2014 році в Криму та на Донбасі.

“І я вдячний усім у світі, хто нас підтримав. Хто чітко засудив чергову російську брехню”, – сказав Зеленський.

Він подякував, зокрема США, Франції, Німеччині, Фінляндії, Польщі, державам Балтії, Британії, Туреччині та Канаді.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

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У Євросоюзі пообіцяли запровадити нові санкції проти РФ через намір провести так званий “референдум” на окупованих територіях України.

У США, НАТО, ОБСЄ, низці країн світу засудили плани РФ провести незаконні “референдуми”.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти посилюють репресивні заходи, зокрема створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому “референдумі”. Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі “активну участь місцевих мешканців у голосуванні.

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