Пропаганда, мова, референдум: ворог намагається закріпитися на окупованих територіях

Росія продовжує відводити частину військ із Київщини та Чернігівщини, але при цьому може перекинути ці сили на Схід України. На тимчасово окупованих територіях ворог намагається легалізуватися через гауляйтерів та репресії.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ “Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Продовжується відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування військ ворога, імовірно, для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках”.

На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримувати місцевих жителів, яких підозрюють в організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники ФСБ РФ проводять їх допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску.

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За наявною інформацією, в місті Токмак російськими окупантами 4 квітня планується проведення так званого референдуму. Зокрема, окупаційною адміністрацією вже проведено оповіщення місцевого населення про цей захід.

Місто Мелітополь тимчасово контролюється військовими та росгвардією ворога. Противник продовжує розміщувати серед житлових кварталів артилерійські системи, з яких здійснює обстріли у запорізькому напрямку.

Окупанти не полишають ідеї запровадити навчальний процес у закладах освіти за своїми стандартами та російською мовою у квітні 2022 року.

Освітянам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду. Також, окупанти продовжують робити спроби роздачі так званої “гуманітарної допомоги” місцевим мешканцям. При цьому вони привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває з міста Запоріжжя.

У тимчасово зайнятому ворогом населеному пункті Щастя Луганської області усі спроби окупантів відновити роботу теплоелектростанції, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок бойових дій, виявились марними, адже кваліфіковані фахівці залишили населений пункт.

В Станиці Луганській російські загарбники проводять пропагандистські заходи. Зокрема, працівники окупаційної адміністрації здійснюють роботу з малозабезпеченими сім’ями, що перебувають на обліку у соціальних службах, та роздають так звану “гуманітарну допомогу”.

При відході з міста Буча російські окупаційні війська замінували цивільні споруди, об’єкти інфраструктури та ділянки місцевості в межах населеного пункту.

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