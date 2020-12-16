На Майдані Незалежності в Києві відбулися сутички між правоохоронцями та активістами SaveФОП – це рух фізичних осіб підприємців, які протестують проти додаткових податкових обмежень та локдауну.

Кілька тисяч активістів зібралися у вівторок на вулиці Грушевського біля парламенту. Згодом вони перемістилися на Майдан.

Кордон поліції відтісняє протестувальників, намагаючись не дозволити їм заблокувати проїжджу частину.

Між правоохоронцями та активістами були словесні перепалки та штовханина, повідомляє BBC Україна.

На Майдані кидали світлошумові гранати та розпиляли сльозогінний газ.

Також стало відомо, що протестувальники намагалися поставити намети, але поліція їм завадила, повідомила пресслужба поліції Києва.

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“Правоохоронці проводять з учасниками заходів профілактично-роз’яснювальну роботу, аби відновити правопорядок та не допустити правопорушень. Попри це, між громадянами та співробітниками поліції виникають короткотривалі словесні перепалки та штовханина”, – зазначає поліція.

Пізніше пресслужба додала, що під час акції на Майдані постраждали приблизно 40 силовиків.

“Одного правоохоронця під час штовханини вдарили по голові, внаслідок чого він втратив свідомість. Інші поліціянти отримали опіки очей”, – йдеться в повідомленні.

Активісти натомість заявили, що протест відбувається у мирний спосіб, а те, що на Майдані – “безлад і беззаконня”.

“Акція зареєстрована, ми розмістили намети і у мирний спосіб, без зброї маємо намір тут стояти за свої законні права – право на працю і право на підприємницьку діяльність”, – заявив активіст Сергій Доротич.

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Чого хочуть протестувальники?

Підприємці невдоволені тим, що уряд запланував локдаун з 8 по 24 січня 2021 року.

Також вони виступають проти намірів посилити податкову політику і запровадити касові апарати для більшості категорій фізичних осіб підприємців.

Верховна Рада 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проєкт закону, який відклав запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) до 2022 року, хоча він мав набути чинності вже в 2021-му.

Але на думку протестувальників, цього недостатньо.

Верховна Рада 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проєкт закону, який відклав запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) до 2022 року, хоча він мав набути чинності вже в 2021-му.

Але на думку протестувальників, цього недостатньо.

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