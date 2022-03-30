Путін висунув умови, щоб припинити обстріли Маріуполя

Президент Росії Володимир Путін заявив, що обстріли обложеного українського міста Маріуполя припиняться лише після капітуляції українських військ. Таку заяву він зробив під час годинної телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у вівторок увечері, йдеться у заяві Кремля.

Французькі чиновники заявили, що російський лідер погодився розглянути плани евакуації мирного населення з міста. Ці заяви пролунали на тлі появи супутникових знімків, які показують руйнування, спричинені російськими бомбардуваннями.

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Знімки, оприлюднені компанією зі спостереження Землі Maxar, показують, що житлові райони перетворилися на руїни, а російські артилерійські гармати стоять на вогневих позиціях на околицях міста. Вважається, що в результаті обстрілів у Маріуполі знищено близько 40% житлових будинків. Мер міста повідомив, що в результаті нападу Росії загинули близько 5 тисяч жителів

Представники французького Єлисейського палацу назвали ситуацію в місті “катастрофічною” і додали, що “цивільне населення має бути захищене і має покинути місто, якщо захоче. Люди повинні мати доступ до продовольчої допомоги, води та необхідних ліків”. “Ця жахлива гуманітарна ситуація пов’язана з облогою міста російськими збройними силами”, – йдеться у повідомленні.

Франція разом з Туреччиною, Грецією та кількома гуманітарними групами представили Путіну план евакуації міста. Чиновники заявили, що Путін сказав Макрону, що він “подумає” над пропозицією. Але у своєму викладі розмови Кремль каже, що Путін не надав таких запевнень.

Російські чиновники заявили, що Путін сказав французькому лідеру, що “для вирішення складної гуманітарної ситуації в цьому місті українські націоналістичні бойовики повинні припинити опір і скласти зброю”. Так Путін називає українських військових та бійців полку “Азов”, які захищають місто.

У заяві додається, що Путін передав Макрону “детальну інформацію про заходи, вжиті російськими військовими для надання екстреної гуманітарної допомоги та забезпечення безпечної евакуації” мирних жителів з обложеного південно-східного міста.

Україна звинуватила Росію у примусовому переселенні тисяч людей з Маріуполя на контрольовану Росією територію. Російські війська постійно нищать цивільні об’єкти міста, розбомбили пологовий будинок, а також міський театр, в якому переховувались понад тисячу людей. “Нас вивезли примусово”. Тисячі маріупольців тепер – у Росії

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Українські військові відмовлялись раніше здаватись. Хоча президент Зеленський давав їм дозвіл на це. Для Росії Маріуполь є стратегічним для “пробивання” сухопутного коридору з окупованого Криму до ОРДЛО та Росії.

Телефонний дзвінок відбувся після заяв мера Маріуполя про те, що під час бомбардування портового міста Росією загинули тисячі людей. Мер міста Вадим Бойченко, якого евакуювали з міста, повідомив агенції Reuters, що від початку російських обстрілів убили майже 5 тисяч людей, зокрема близько 210 дітей.

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Голова місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер повідомила Reuters, що вважає, що “в Маріуполі можуть бути тисячі смертей і жертв серед цивільного населення”.

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