Путін і Лавров лякають світ ядерною війною

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що третя світова війна була б ядерною. Це вже не перший рао, коли Росія лякає світ ядерною війною.

Пряма мова Лаврова: “Третя світова війна була б ядерною та руйнівною”.

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Деталі: Він також зазначив, що Росія “не дозволить Україні” отримати ядерну зброю.

Він також висловився про санкції, заявивши, що РФ “багато друзів”, тому її не можна ізолювати.

Також нібито росіяни були готові до санкцій, але не очікували, що їх запровадять проти спортсменів, журналістів та представників сфери культури.

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