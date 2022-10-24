ПЦУ також святкуватиме Різдво 25-го грудня

Синод Православної Церкви України провів засідання Священного Синоду, на якому ухвалив рішення “Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року”.

Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

“18 жовтня 2022 року в Синодальній залі Митрополичого дому — резиденції Предстоятеля Православної Церкви при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі, відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України). У засіданні взяли участь десять членів Священного Синоду. Преосвященний Климент, митрополит Сімферопольський і Кримський, та Преосвященний Олександр, митрополит Переяславський і Вишневський, були відсутні з поважної причини”, — йдеться у повідомленні.

Одним з ухвалених Синодом рішень стосувалось можливості проводити Різдвяне богослужіння 25 грудня цього року.

“Було ухвалене Рішення №19 “Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року”, — розповіли в ПЦУ.

У церкві зазначили, що зважаючи на ускладнення ситуації Священний Синод визнав необхідність повторно публічно висловити ставлення до систематичного порушення прав громад, які бажають вийти з юрисдикції Московського патріархату та інших проблемних питань державно-церковних відносин і ухвалив з цього приводу заяву. Також Синод заслухав та взяв до уваги інформацію про закордонні візити до Греції та Кіпру у вересні 2022 р. та про участь спостерігачів від ПЦУ в роботі 11 Асамблеї Всесвітньої Ради Церков у м. Карлсруе (Німеччина).

Також у зв’язку із введенням в дію законодавством України нових правил здійснення військового капеланського служіння було ухвалене рішення “Питання подальшої організації військового капеланства”.

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