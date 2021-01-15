В Україні повинні ввести міжнародні свідоцтва про проведення вакцинації від коронавірусу, яке не буде схоже на «ковід-паспорт».

Підтвердження про щеплення можна отримати тільки від затверджених ВООЗ вакцин. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу,

Як пояснив Ляшко, цей документ потрібен згідно медико-санітарних правил, прийнятих Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Він діє ще з 2005 року, і в ньому зазначено, як і ким видається.

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До пандемії COVID-19 це свідчення найчастіше видавалося для підтвердження вакцинації від жовтої лихоманки. Подібні свідоцтва про різні щеплення вимагають деякі країни для в’їзду або для отримання їх візи.

Ковід-паспорт буде відрізнятися від тесту на коронавірус тим, що його не можна буде підробити або купити.

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«Не плутайте свідоцтво про проведення вакцинації з ковід-паспортом», – сказав Ляшко. «Свідоцтво використовується тільки коли людина в’їжджає в іншу країну. Імунний паспорт показує наявність імунітету від коронавірусу, і поки питання про впровадження цього принципу в Україні не стоїть».

Про дати введення таких свідоцтв для українців на брифінгу не повідомили.

Нагадуємо.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

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