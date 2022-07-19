Пішла з життя актриса і телеведуча Руслана Писанка

Актриса і телеведуча Руслана Писанка пішла з життя на 57 році життя. Це сталося у ніч на 19 липня.

TV presenter Ruslana Pisanka.

Після початку гострої фази війни Руслана виїхала до Німеччини, де у неї діагностували важку хворобу.

“…Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала”, – йдеться у повідомленні “Сніданку з 1+1”.

У листопаді Писанці мало виповнитися 57 років. Актриса – лауреат Державної премії України ім. Довженка за акторську роботу у фільмі “Москаль-чарівник і нагороджена Орденом Святого Володимира.

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Востаннє Руслана виходила на зв’язок із глядачами під час святкування річниця інфотеймент-шоу “Твій День” у травні 2022 року. Тоді усі ведучи програми, яких розкидало світом через війну, увімкнулись до ефіру “Сніданку з 1+1”. Під час включення ведуча заявила, що впевнена у перемозі України.

“Життя триває, воно йде вперед. Воно змінюється і ми разом із ним. Буде і “Твій День”, і новий день, буде все, коли ми переможемо. І я цієї перемоги очікую, як і усі українці”, – сказала тоді актриса.

Нагадаємо, у грудні 2012-го Руслана Писанка таємно вийшла заміж за Ігоря Ісакова. Пізніше вона розповідала, що він підкорив її наполегливістю, з якою завойовував її увагу.

Колега Руслани, Василіса Фролова показала її до війни, квітучу і життєрадісну

Актриса Ольга Сумська присвятила колезі пост у Facebook та згадала, про що розмовляла з нею лише два тижні тому.

У вересні минулого року актриса дефілювала на подіумі Тижня моди і виглядала чудово і впевнено.

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