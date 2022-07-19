Пішла з життя актриса і телеведуча Руслана Писанка

Актриса і телеведуча Руслана Писанка пішла з життя на 57 році життя. Це сталося у ніч на 19 липня.
Після початку гострої фази війни Руслана виїхала до Німеччини, де у неї діагностували важку хворобу.
“…Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала”, – йдеться у повідомленні “Сніданку з 1+1”.
У листопаді Писанці мало виповнитися 57 років. Актриса – лауреат Державної премії України ім. Довженка за акторську роботу у фільмі “Москаль-чарівник і нагороджена Орденом Святого Володимира.
Читайте також: ЖУРНАЛІСТА ГОРДОНА ОГОЛОСИЛИ У РОЗШУК В РОСІЇ
Востаннє Руслана виходила на зв’язок із глядачами під час святкування річниця інфотеймент-шоу “Твій День” у травні 2022 року. Тоді усі ведучи програми, яких розкидало світом через війну, увімкнулись до ефіру “Сніданку з 1+1”. Під час включення ведуча заявила, що впевнена у перемозі України.
“Життя триває, воно йде вперед. Воно змінюється і ми разом із ним. Буде і “Твій День”, і новий день, буде все, коли ми переможемо. І я цієї перемоги очікую, як і усі українці”, – сказала тоді актриса.
Нагадаємо, у грудні 2012-го Руслана Писанка таємно вийшла заміж за Ігоря Ісакова. Пізніше вона розповідала, що він підкорив її наполегливістю, з якою завойовував її увагу.
Колега Руслани, Василіса Фролова показала її до війни, квітучу і життєрадісну
Актриса Ольга Сумська присвятила колезі пост у Facebook та згадала, про що розмовляла з нею лише два тижні тому.
У вересні минулого року актриса дефілювала на подіумі Тижня моди і виглядала чудово і впевнено.
Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!
або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia