Ракетний удару РФ по Одещині знищив 15 баз відпочинку

Значних руйнувань зазнало курортне селище, а також база відпочинку на річці Дністер.

На Одещині внаслідок ракетного удару зруйновано 5 житлових та 60 дачних будинків, понад 15 баз відпочинку і 80 торговельних павільйонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Нагадується, що сьогодні вранці військові країни-агресора вкотре завдали ракетних ударів по об’єктам цивільної інфраструктури в населених пунктах Білгород-Дністровського та Одеського районів.

“Через ракетні удари по курортному селищу в Білгород-Дністровському районі зруйновано 5 житлових будинків з послідуючим їх загоранням, а також пошкоджено понад 15 баз відпочинку, 60 дачних ділянок, близько 80 торговельних павільйонів”, – йдеться повідомленні.

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За попередніми даними, постраждала одна особа: внаслідок влучання ворожого снаряду 46-річний чоловік отримав поранення у вигляді порізів ніг та обличчя.

Також під вогнем окупантів опинилось селище в Одеському районі, в якому значних руйнувань зазнала база відпочинку на річці Дністер, в будівлі пошкоджено вікна та фасад.

На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники.

Виявлено та вилучено уламки від механізмів ракет, що надалі будуть направлені на експертизи.

“Будь-які військові об’єкти на вказаних територіях відсутні”, – акцентують в прокуратурі.

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Відкрито кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, зранку 26 липня ворог з акваторії Чорного моря завдав ракетних ударів по південних областях України. Зокрема, на Одещині ракети влучили у приватні будівлі прибережних сіл, виникли пожежі. Кілька будинків у курортній Затоці зруйновано вщент.

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