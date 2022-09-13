Реальна кількість звільнених територій: 3,8 тис.кв. км, понад 300 населених пунктів

Заступник міністра оборони України Анна Маляр уточнила, що реальна кількість звільнених територій в Харківській області майже вдвічі більше названих раніше.

Про це Маляр написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона нагадала, що сьогодні на брифінгу повідомляла, що з 6 вересня в результаті наступальної операції у Харківській області ЗСУ звільнили 3,8 тис.кв. км, понад 300 населених пунктів і близько 150 тисяч населення.

“Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій у Харківській області майже вдвічі більша. Завтра будуть вже уточнені дані”, – зазначила заступник міністра.

Контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні сили України почали контрнаступну кампанію на окупованих територіях Харківської області.

11 вересня в Міноборони РФ визнали, що втратили контроль майже над усією захопленою частиною регіону.

Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили, що ворожі сили втекли з Харківської області.

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