Розамунд Пайк виступила проти вбивства журналістів та війни, розв’язаної проти України

Британська актриса, володарка премій “Золотий глобус” і “Еммі”, номінантка на “Оскар” вийшла на протест StraightFromTheFrontline у Лондоні біля російського посольства (на яке, до речі, направили проекцію з кольорами українського прапору). Вона разом з активістами вимагала зупинити вторгнення путіна в Україну та вбивства журналістів під час війни.

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«Журналісти доносять нам правду. Вони свідчать, що відбувається насправді, і висвітлюють це без упередженості. За цю правду їх часто вбивають, це відбувається в усьому світі, і зараз це відбувається в Україні, — сказала Пайк у коментарі Byline TV на акції протесту. — Журналістів переслідують, а кажуть, що вони страждають через нещасні випадки, щоб ми повірили в це. Над головами ми тримаємо зображення людей, яких було вбито за останні два тижні. Це має припинитися, бо нам потрібні історії, світові потрібна правда».

Згідно з Press Emblem Campaign (Кампанією Емблеми Преси), в Україні від початку війни загинуло шість журналістів, восьмеро зазнали поранення, а двох захопили в заручники російські військові.

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