“Розвалили півбудівлі”: У Миколаєві снаряд рашистів влучив в будівлю ОДА

Вранці 29 березня російські війська обстріляли Миколаїв, влучили в будівлю обласної військової адміністрації. Під завалами опинилися 11 людей, повідомив голова ОВА Віталій Кім у Telegram.

Близько 08:45 у дев’ятиповерхову адміністративну будівлю влучила ракета, повністю зруйнована центральна секція з 9 по 1 поверхи.

«Розвалили пів будівлі, попали у мій кабінет. Більшість людей дивом врятувалися. Під завалами залишається восьмеро цивільних людей, сподіваємося їх витягти. Шукаємо. 50-100 людей встигли вийти, ще трьох військових шукаємо», – повідомив Кім.

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На думку Кіма, обстріл ракетами обласної адміністрації, означає те, що росіяни не будуть наступати на саме місто.

«Вони вирішили мені передати привіт, ну або нам всім. Дякую привіт отримали, будемо відповідно реагувати», – додав Кім.

Після ракетного удару у Миколаєві знову оголосили повітряну тривогу об 10:02. Віталій Кім повідомив, що тепер з Криму на Миколаїв летить ворожа авіація. Кількість літаків ще невідома.

«Будуть працювати на дуже малих висотах», – наголосив Віталій Кім.

Станом на 13:30 на місці ще розбирализавали. Відомо, про щонаймеше 7 загиблих людей. Ще 22 людини постраждали, їх передали медикам, повідомили у ДСНС.

P.S. Станом на 12:30 30 березня стало відомо про 15 загиблих.

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