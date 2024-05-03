Розслідування теракту в «Крокус Холі» є фіктивним



Результати розслідування теракту в «Крокус Холі», проведені російською владою, є абсурдними, адже були сфабриковані російською владою з метою обвинувачення України та Заходу. Розглянемо, чому це твердження є правдивим.

Теракт у підмосков’ї був вигідний саме Путіну та його поплічникам, щоб під виглядом боротьби із загрозами «закрутити гайки», «прибрати» нелояльних чиновників та силовиків, а також остаточно залякати населення.

Незважаючи на те, що розвідки західних країн завчасно попередили російську владу про таку можливість, вона не запобігла теракту. Як і в усіх попередніх терактах з масовими вбивствами Москва вчергове не допустила до розслідування міжнародні слідчі групи.

Жорстокі катування затриманих не дають підстав вважати розслідування об’єктивним і законним. Усіх чотирьох підозрюваних доставили на засідання з ознаками тортур. Одному з них, під час затримання видавили око, другого катували струмом, приєднавши клеми до геніталій, іншому відрізали вухо.

Причетність до теракту ІДІЛ

Угруповання «Ісламська Держава» взяло на себе відповідальність за теракт у «Крокус Сіті Холлі», який стався на тлі рекордних витрат російської влади на безпеку.

«Ісламська держава – Хорасан», яка є гілкою ІДІЛ в Афганістані, Пакистані та Центральній Азії, давно вважала росіян своєю головною ціллю. За останні роки вони вчинили різноманітні теракти в Росії. Зокрема стояли за спробою збройного нападу на синагогу у Калузі.

ІДІЛ ще у 2014 році включив РФ до списку пріоритетних ворогів і класифікував її як «лідера хрестоносців на сході». Ця організація вважає Росію одним з головних ворогів ще й через військову присутність Москви в Сирії, де вона з 2016-го проводить операції проти бойовиків «Ісламської держави» на підтримку уряду Башара Асада. Також регіональні гілки ІДІЛ в Африці зазнавали атак з боку російської ПВК «Вагнера».

ІДІЛ не тільки взяли на себе відповідальність за теракт, але й у мережі Інтернет розмістили відео самої атаки.

Причетність російських спецслужб до організації теракту

Керівництво РФ завжди застосовувало методи державного тероризму для досягнення своїх політичних цілей. У 1999 році оперативники ФСБ РФ підірвали декілька багатоквартирних будинків у Москві та інших містах країни. Відповідальність за теракти була покладена на ісламських екстремістів, що стало приводом для початку другої російсько-чеченської війни. Її метою було створення передумов для керованої передачі влади від тодішнього президента РФ Б. Єльцина прем’єр-міністру країни Путіну.

Показовим стало захоплення терористами школи у м. Беслан (Північна Осетія) 1 вересня 2004 року, внаслідок якого під час штурму школи силовими структурами рф загинули 335 осіб, в тому числі 186 дітей. Тоді теракт був використаний В. Путіним для скасування процедури виборів губернаторів російських регіонів, які з того часу призначаються за його особистим рішенням.

Щоразу на тлі сумнівних «виборів» в рф створюється нова жахлива медійна картинка, яка змушує росіян забути про брудні політичні ігри влади. 18 березня 2018 року Путін вчетверте обрався президентом росії, а вже 25 березня сталася пожежа, що шокувала росіян у ТЦ «Зимова вишня» в Кемерово. 17 березня 2024 року Путін знову обрався президентом, а вже 22 березня – страшний теракт і пожежа у «Крокусі».

Події в «Крокус Сіті Хол» чітко повторюють сценарій, який вже реалізовувала російська влада в період виборів – теракти проти мирного населення в російських містах і регіонах. В РФ ще й сьогодні пам’ятають вибухи будинків у 1999 році, які багато в чому полегшили завдання стати президентом відносно невідомому тоді Путіну.

Організація заходів безпеки, недбала перевірка відвідувачів, несвоєчасна реакція на теракт з боку спецслужб рф, затримання та катування осіб, яких важко позиціонувати з професійно підготовленими терористами, усі ці ознаки вказують на причетність до теракту спецсужб РФ, які непрофесійно виконали поставлене завдання.

Російська влада підтримує терористичні організації

Росія десятиліттями використовує контакти та зв’язки з організаціями, які офіційно визнаються міжнародною спільнотою терористичними.

Дедалі тіснішими стають зв’язки Москви з «Хезболлою», «ХАМАС», «Талібаном» і єменськими хуситами, від якої бойовики отримують фінансову допомогу та озброєння.

Тривалий час Кремль використовує зв’язки з організаціями, які офіційно визнає терористичними, на користь своїх інтересів, у т.ч. для ведення гібридних та асиметричних протистоянь і війн у різних куточках світу.

Тому цілком логічним є запрошення й візити представників терористичного угруповання ХАМАС до Москви, навіть після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Іншим партнером Росії є бойовики «Хезболли», з якими росіяни співпрацюють від початку своєї військової присутності в Сирії. Альянс Москви з «Хезболлою» навіть вийшов за рамки суто військового партнерства, так у 2018 році США розкрили схему контрабанди іранської нафти в Сирію в порушення санкцій. До неї були залучені російська державна компанія «Роспромімпорт» і «Хезболла».

За кілька місяців після захоплення влади в Афганістані влітку 2021 року з візитом у Москві перебувала і делегація «Талібану», з якою зустрічався очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

Ще один союзник і партнер Москви — єменське угруповання «Ансар Алла», більше відоме як хусити. Російські пропагандисти позиціонують їх як одного з головних союзників РФ у боротьбі за «багатополярний світ».

Мобілізація радикальних угруповань проти Заходу

Існує реальна загроза мобілізації російською владою радикальних угруповань проти Заходу.

Кремль може використовувати терористів для розхитування єдності ЄС/посилення сепаратистської активності; активізації вогнищ напруженості у Європі, зокрема, на Балканах та Піренеях. Під загрозою і Олімпіада в Парижі (Франція), яка може стати помстою Путіна президентові Франції Е. Макрону за підтримку України.