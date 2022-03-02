Російська армія розкидає вибухівку під виглядом іграшок

Ворог розкидає в людних місцях українських міст мобільні телефони, рюкзаки, пакети та навіть дитячі іграшки, начинені вибухівкою. У жодному разі не можна їх піднімати чи навіть торкатися!

Центр громадського здоров’я розповів, що робити, якщо ви натрапили на підозрілий предмет.

Що робити, якщо ви знайшли небезпечний предмет?

У ЦГЗ наголосили, що у жодному разі не можна торкатися боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, 24 лютого о 5 ранку Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України. Ворог знищує та руйнує не лише стратегічно-важливі об’єкти, але і житлові будинки. Ми писали, як діяти, якщо через обстріли чи ракетний удар у вашому будинку стався витік газу.

Також опублікували інструкцію щодо дій мирного населення під час ворожих обстрілів.

Крім того, ви маєте знати, що робити у випадку хімічної атаки чи аварії на хімічному підприємстві.

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