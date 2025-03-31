26 березня 2025 року українське МЗС повідомило про пошкодження резервуара з дизельним паливом на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що перебуває під окупацією російських військ. Цей інцидент загрожує ядерній безпеці України, Європи та всього світу.

Російська окупація ЗАЕС – ядерна загроза для всього світу

Окупація ЗАЕС порушує міжнародне право, зокрема Конвенцію про фізичний захист ядерного матеріалу. Будь-яке втручання у функціонування атомних об’єктів під час збройного конфлікту є неприпустимим. Проте Росія ігнорує ці норми та здійснює дії, які можуть призвести до масштабної ядерної катастрофи.

Пошкодження дизельних генераторів – критична загроза безпеці

Дизельні генератори є важливою складовою аварійного живлення станції. Їх пошкодження підриває здатність підтримувати стабільну роботу систем безпеки у разі знеструмлення, що може спричинити ядерну аварію, подібну до трагедії на АЕС «Фукусіма-1».

Читайте також: Війна в Україні. Між мирними угодами та військовими злочинами

Некомпетентне управління та примусова заміна персоналу ЗАЕС

Росія систематично замінює ліцензованих українських експертів некваліфікованими тимчасовими працівниками. Відсутність досвіду та професійної підготовки серед окупаційного персоналу значно підвищує ймовірність техногенної катастрофи.

МАГАТЕ: експлуатація ЗАЕС не відповідає міжнародним стандартам

Експерти МАГАТЕ неодноразово наголошували, що умови роботи ЗАЕС порушують міжнародні норми. Росія блокує доступ інспекторів до критично важливих об’єктів станції, приховуючи небезпечні порушення, які можуть призвести до катастрофи.

Росія використовує ЗАЕС для ядерного шантажу

Росія продовжує мінування території станції, розміщує важку техніку та боєприпаси, що підвищує ризик аварійних ситуацій. Москва також веде інформаційну війну, спотворюючи реальність і блокуючи незалежний моніторинг, щоб приховати справжні загрози.

Деокупація ЗАЕС – єдиний шлях до стабілізації

Міжнародна спільнота, включаючи ЄС, США та МАГАТЕ, визнає незаконність дій Росії та наполягає на негайному поверненні станції під контроль України. Лише повна деокупація атомної станції та безперешкодний доступ міжнародних експертів можуть гарантувати безпеку України та всього світу.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.