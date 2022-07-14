Нове перехоплення свідчить, що можливості нового озброєння, яке отримують Збройні сили України, викликають у російських військових паніку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, у перехопленій СБУ розмові військовий російської федерації скаржиться своїй дружині: «Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами».

Загарбник нарікає, що українським військовим вдається знищувати велику кількість їхніх танків та іншої техніки, тоді як росіяни поцілити у відповідь не можуть, адже не здатні навіть визначити, звідки саме по них б’ють.

Щоб підтримати розмову, жінка дає пораду: «Вам же надо танками стрелять на такие расстояния». Але росіянин виправляє її уявлення про сучасну війну: «…Они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?».

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Як повідомляв Укрінформ, перехоплення СБУ свідчить про справжню істерику серед російських військових від кількості убитих і поранених товаришів. Загарбники мріють повернутися додому живими, а дії ЗСУ викликають у них нервові зриви та бажання лікуватися.

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