Російські танкери під санкціями: маніпуляції із системами і небезпеки для судноплавства

Російські танкери, що перебувають під міжнародними санкціями, активно застосовують різноманітні методи для обходу обмежень, створюючи серйозні загрози для безпеки судноплавства та навколишнього середовища. Одним із найпоширеніших способів є вимкнення автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) та проведення операцій з перекачування нафти з судна на судно (STS-операцій).

Маніпуляції з AIS та STS-операції

Вимкнення AIS дозволяє танкерам приховувати своє місцезнаходження та маршрут, ускладнюючи відстеження їхньої діяльності. Це значно підвищує ризик зіткнень з іншими суднами, оскільки інші учасники руху не можуть точно визначити позицію таких танкерів. Крім того, у разі аварійних ситуацій відсутність точних даних про місцезнаходження судна ускладнює рятувальні операції, що ставить під загрозу життя екіпажу та навколишнє середовище.

STS-операції, під час яких нафта перекачується з одного судна на інше в морі, часто проводяться без належного контролю та дотримання екологічних стандартів. Це збільшує ймовірність розливів нафти, що може призвести до масштабних екологічних катастроф.

Приклади танкерів, що порушують санкції

За даними MarineTraffic, низка російських танкерів регулярно вимикають AIS та проводять STS-операції. Серед них:

VIRAT (IMO 9832559) : Побудований у 2018 році, цей танкер неодноразово змінював назву та прапор. Він заходив у російські порти, такі як Усть-Луга та Новоросійськ, після чого прямував до Індії та Туреччини, вимикаючи AIS та проводячи STS-операції.

: Побудований у 2018 році, цей танкер неодноразово змінював назву та прапор. Він заходив у російські порти, такі як Усть-Луга та Новоросійськ, після чого прямував до Індії та Туреччини, вимикаючи AIS та проводячи STS-операції. AULIS (IMO 9233765) : Побудований у 2003 році, цей танкер змінив кілька назв та прапорів. Він часто відвідував російські порти Мурманськ та Приморськ, після чого прямував до Індії та Китаю, вимикаючи AIS та проводячи STS-операції.

: Побудований у 2003 році, цей танкер змінив кілька назв та прапорів. Він часто відвідував російські порти Мурманськ та Приморськ, після чого прямував до Індії та Китаю, вимикаючи AIS та проводячи STS-операції. VANGUARD (IMO 9311622): Побудований у 2006 році, цей танкер змінив кілька прапорів та власників. Він застрахований російською компанією «Альфа Страхование», яка перебуває під санкціями Великобританії та ЄС. Танкер регулярно вимикає AIS та бере участь у перевезеннях російської нафти, порушуючи міжнародні санкції.

Наслідки для безпеки та екології

Використання старих та погано обслуговуваних танкерів у «тіньовому флоті» Росії призводить до підвищеного ризику аварій та розливів нафти. У грудні 2024 року два російські танкери, Volgoneft 212 та Volgoneft 239, зазнали аварій у Керченській протоці, що призвело до значного розливу нафти та екологічної катастрофи в регіоні.

Міжнародна реакція та необхідність посилення санкцій

Незважаючи на запроваджені санкції, Росія продовжує експортувати нафту за допомогою «тіньового флоту», що складається з понад 600 танкерів. Ці судна часто змінюють власників, прапори та використовують інші методи для приховування своєї діяльності.

Європейський Союз та інші міжнародні партнери повинні посилити контроль та координацію санкційних заходів, щоб запобігти обходу обмежень та мінімізувати екологічні ризики, пов’язані з діяльністю російського «тіньового флоту».

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