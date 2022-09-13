Росіяни із родинами тікають з окупованого Криму та півдня України

Співробітники ФСБ та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло і терміново вивезти родичів з окупованого півострова.

Успішні дії захисників України змушують так звану “владу” тимчасово окупованого Криму та півдня країни терміново переселяти свої родини на територію Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло і терміново вивезти родичів з півострова”, – йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.

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Наступ ЗСУ: що відомо

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп’янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року – після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

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