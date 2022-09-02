Росія стала менше обстрілювати Україну ракетами. Ось чому

За багатьма напрямками триває перегрупування російських військ, зазначив експерт.

На фронті в Україні спостерігається зниження активності бойових дій. Також за останній тиждень помітно знизилася кількість ракетних ударів РФ.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

“Черговий спад активності РФ. Зараз за багатьма напрямками йде перегрупування російських військ. Це Запорізький напрямок, Донецький. Подивимося після закінчення перегрупування, воно може закінчитися через кілька днів. Відповідно, цілком можливо, що зросте активність і в повітрі”, – зазначив він.

У Росії проблеми зі зброєю: що відомо

Раніше військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко припустив, що росіяни почали використовувати ракети, які раніше визнали непридатними, оскільки їм стріляти зараз більше нічим:

“Дефіцит ракетного озброєння вносить все більше негативних коректив в боєздатність другої армії в світі з кінця”.

Крім того, він висловлював думку, що у росіян почали виникати проблеми і з іншими боєприпасами. За його словами, на цей час дефіцитними у росіян стають боєприпаси ствольного і реактивного типу.

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