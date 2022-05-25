РФ відмовляється від обміну бійців з “Азовсталі”

У МЗС Росії назвали передчасними розмови щодо можливого обміну бійців з “Азовсталі” на російських солдатів.

Джерело заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, якого цитує “РИА Новости”

Пряма мова Руденка: “Усі речі розглядатимемо після того, як ті, хто здався в полон, будуть відповідним чином засуджені і винесено вирок. Тоді можуть бути якісь інші кроки. До цього всі розмови про обмін передчасні”.

Деталі: Так представник МЗС Росії прокоментував можливість обміну Вадима Шишімаріна, засудженого в Україні за вбивство цивільного мешканця Сумщини до довічного ув’язнення.

При цьому пропагандисти “РИА Новости” пишуть лише про обмін військовослужбовців полку Нацгвардії “Азов” (МВС), яких вони називають бойовиками-націоналістами, тоді як із підземель заводу “Азовсталь” вийшли й інші українські захисники: морпіхи, прикордонники, співробітники поліції.

Передісторія:

Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі “Азовсталь”: це представники полку Нацгвардії “Азов”, морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.

Мирних жителів евакуювали з “Азовсталі” на початку травня, а 16 травня росіяни заявили, що домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію. Генштаб ЗСУ дав наказ зберегти життя.

20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з “Азовсталі” виведено і що це 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.

Командир “Азова” Денис Прокопенко заявляв, що важкопоранені бійці з заводу “Азовсталь” мають бути доставлені на підконтрольну Україні територію шляхом обміну, а щодо загиблих захисників сподівався, що найближчим часом рідні зможуть поховати їх.

Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя мають бути звільнені за процедурою обміну і повернутися додому. У Росії не виключали обмін, але деякі окупанти хочуть судилища для них.

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